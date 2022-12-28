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«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Йорк». Дончич оформил трипл-дабл с 60 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Дончич.
Фото Global Look Press

«Даллас» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:121 ОТ. «Маверикс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, который в составе победителей оформил трипл-дабл — 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

«Даллас» с результатом 19-16 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Никс» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 18-17.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 126:121 OT (28:30, 27:33, 27:29, 33:23, 11:6)

Д: Дончич (60 + 21 подбор + 10 передач), Динуидди (25), Вуд (19).

Н: Граймс (33), Рэндл (29 + 18 подборов), Робинсон (20 + 16 подборов).

БК Даллас Маверикс
БК Нью-Йорк Никс
Лука Дончич
5
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