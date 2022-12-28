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Сегодня, 07:58

«Оклахома» переиграла «Сан-Антонио», «Мемфис» потерпел поражение от «Финикса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оклахома» на своем паркете одержала победу над «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:114. В другой встрече «Мемфис» дома проиграл «Финиксу» — 108:125.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 130:114 (38:33, 32:27, 25:33, 35:21)

О: Гилджес-Александер (28), Мускала (19), Мэнн (17), Уильямс (15).

С: Васселл (20), Джонсон (19), Сохан (16), Джонс (14).

«Мемфис» — «Финикс» — 108:125 (22:23, 27:42, 31:32, 28:28)

М: Морэнт (34), Бэйн (14).

Ф: Вашингтон (26), Лэндейл (16), Эйтон (15 + 10 подборов).

БК Мемфис Гриззлиз
БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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