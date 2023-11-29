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Сегодня, 06:11

40 очков Митчелла помогли «Кливленду» разгромить «Атланту», «Милуоки» победил «Майами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Кливленд» обыграл «Атланту» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 128:105.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 40 очков.

В параллельных матчах «Бруклин» победил «Торонто» (115:103), «Милуоки» оказался сильнее «Майами» (131:124), а «Шарлотт» уступил «Нью-Йорку» (91:115).

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Атланта» — 128:105 (29:33, 35:28, 38:29, 26:15)

К: Митчелл (40 + 11 подборов), Гарленд (19), Мобли (17 + 19 подборов)

А: Богданович, Хантер (оба — 18), Бей, Капела (оба — 14)

«Бруклин» — «Торонто» — 115:103 (22:21, 30:23, 24:31, 39:28)

Б: Динуидди (23), Микал Бриджес (22 + 10 подборов), Джонсон, О'Нил (оба — 18)

Т: Барнс (17 + 11 подборов), Сиакам (17 + 10 подборов), Трент (15)

«Майами» — «Милуоки» — 124:131 (22:31, 40:28, 35:34, 27:38)

Май: Адебайо (31 + 10 подборов), Лаури (21), Ричардсон (20)

Мил: Адетокунбо (33 + 10 подборов), Лиллард (32), Миддлтон (17)

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 115:91 (29:16, 24:28, 27:22, 35:25)

Н: Рэндл (25 + 20 подборов), Квикли (23), Харт (17)

Ш: Миллер (18), Майлз Бриджес (13), Уильямс (12 + 12 подборов)

БК Атланта Хокс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
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