«Голден Стэйт» обыграл «Даллас», «Хьюстон» победил «Мемфис»

«Мемфис» проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА (103:115). В других встречах «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» (147:116), «Филадельфия» уступила «Портленду» (105:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Хьюстон» — 103:115 (27:27, 20:33, 23:27, 33:28)

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 116:147 (34:36, 42:38, 20:36, 20:37)

«Филадельфия» — «Портленд» — 105:121 (28:28, 29:29, 19:40, 29:24)