Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» обыграл «Денвер», Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

08:47
Теги:

«Лейкерс» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса, Леброн Джеймс (27 очков). Кроме того, Джеймс оформил трипл-дабл, сделав 10 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18)

Л: Джеймс (27+10 подборов+10 передач), Шредер (21), Хортон-Такер (17)

Д: Мюррэй (20), Моррис (16), Грин (14)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир