«Лейкерс» обыграл «Денвер», Леброн Джеймс сделал трипл-дабл
08:47
«Лейкерс» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:93.
Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса, Леброн Джеймс (27 очков). Кроме того, Джеймс оформил трипл-дабл, сделав 10 подборов и 10 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18)
Л: Джеймс (27+10 подборов+10 передач), Шредер (21), Хортон-Такер (17)
Д: Мюррэй (20), Моррис (16), Грин (14)
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