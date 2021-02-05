«Лейкерс» обыграл «Денвер», Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

«Лейкерс» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса, Леброн Джеймс (27 очков). Кроме того, Джеймс оформил трипл-дабл, сделав 10 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18)

Л: Джеймс (27+10 подборов+10 передач), Шредер (21), Хортон-Такер (17)

Д: Мюррэй (20), Моррис (16), Грин (14)