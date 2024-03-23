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Сегодня, 13:09

Расселл обновил рекорд «Лейкерс» по точным трехочковым броскам за сезон

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Лейкерс» Д`Анджело Расселл обновил клубный рекорд по точным трехочковым броскам за сезон.

В матче с «Филадельфией» (101:94) баскетболист реализовал четыре 3-очковых броска из 10. Всего в сезоне-2023/24 на его счету 187 точных бросков в 65 играх. Предыдущим рекордом «Лейкерс» были 183 точных попадания Ника Ван Экселя в 80 матчах сезона-1994/95.

Рекорд НБА принадлежит Стефену Карри («Голден Стэйт»), который забросил 402 трехочковых броска в 79 матчах сезона-2015/16.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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