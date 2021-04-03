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«Юта» обыграла «Чикаго» и продлила серию побед до восьми матчей подряд

06:28
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«Чикаго» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 26 очков. «Юта» одержала восьмую победу подряд, «Буллз» потерпели шестое поражение подряд.

В параллельной встрече «Атланта» разгромила «Нью-Орлеан» — 126:103.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Чикаго» — 113:106 (26:25, 32:24, 30:24, 25:33)

Ю: Митчелл (26), Гобер (19 + 13 подборов), Кларксон (19)

Ч: Янг (25), Лавин (23), Вучевич (16)

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 103:126 (34:28, 20:27, 25:39, 24:32)

Н: Льюис (21), Джонсон (16), Блэдсо (14)

А: Богданович (26), Хертер (24), Уильямс (19)

3 апреля.

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