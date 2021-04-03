«Торонто» установил рекорд клуба, разгромив «Голден Стэйт» с разницей в 53 очка

«Торонто» установил рекорд клуба в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» — 130:77.

Победа над «Уорриорз» с разницей в 53 очка стала самой крупной в истории «Рэпторз». Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2020 года в матче против «Индианы» (127:81) и составлял 46 очков.

«Торонто» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, «Голден Стэйт» занимает 10-ю строчку в Западной конференции.