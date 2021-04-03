«Торонто» установил рекорд клуба, разгромив «Голден Стэйт» с разницей в 53 очка
06:57
«Торонто» установил рекорд клуба в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» — 130:77.
Победа над «Уорриорз» с разницей в 53 очка стала самой крупной в истории «Рэпторз». Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2020 года в матче против «Индианы» (127:81) и составлял 46 очков.
Helluva way to start the month. #WeTheNorth pic.twitter.com/bxgMYwnUte— Toronto Raptors (@Raptors) April 3, 2021
«Торонто» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, «Голден Стэйт» занимает 10-ю строчку в Западной конференции.
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