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«Мемфис» выиграл у «Миннесоты»

05:25
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«Мемфис» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (120:108).

В другой встрече «Индиана» проиграла «Шарлотт» (97:114). «Пэйсерс» потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Шарлотт» — 97:114 (24:28, 25:32, 27:24, 21:30)

И: Леверт (16), Макдермотт (13), А. Холидэй (12), Макконнелл (12).

Ш: Бриджес (23 + 10 подборов), Зеллер (17), Розир (15).

«Мемфис» — «Миннесота» — 120:108 (30:28, 38:38, 24:18, 28:24)

Мем: Валанчюнас (19 + 11 подборов), Аллен (15).

Мин: Таунс (30 + 16 подборов), Эдвардс (22), Рид (18).

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