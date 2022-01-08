«Чикаго» переиграл «Вашингтон», «Оклахома-Сити» проиграла «Миннесоте»
«Чикаго» на свеом паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:122. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 27 очков.
В других встречах «Миннесота» выиграла у «Оклахомы» (135:105), «Хьюстон» проиграл «Далласу» (106:130).
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Миннесота» — 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)
О: Дорт (18), Уиггинс (13), Гилджес-Александер (12).
М: Расселл (27 + 12 передач), Эдвардс (24), Таунс (19).
«Чикаго» — «Вашингтон» — 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)
Ч: Лавин (27), Уайт (21), Досунму (18), Болл (18).
В: Бил (26), Кузма (21 + 11 подборов), Динуидди (18).
«Хьюстон» — «Даллас» — 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)
Х: Вуд (20), Тэйт (15), Мэтьюз (15).
Д: Хардуэй (19), Грин (17), Брансон (15 + 10 передач), Буллок (15), Пауэлл (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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