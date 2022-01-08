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«Чикаго» переиграл «Вашингтон», «Оклахома-Сити» проиграла «Миннесоте»

06:29
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«Чикаго» на свеом паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:122. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 27 очков.

В других встречах «Миннесота» выиграла у «Оклахомы» (135:105), «Хьюстон» проиграл «Далласу» (106:130).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Миннесота» — 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)

О: Дорт (18), Уиггинс (13), Гилджес-Александер (12).

М: Расселл (27 + 12 передач), Эдвардс (24), Таунс (19).

«Чикаго» — «Вашингтон» — 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)

Ч: Лавин (27), Уайт (21), Досунму (18), Болл (18).

В: Бил (26), Кузма (21 + 11 подборов), Динуидди (18).

«Хьюстон» — «Даллас» — 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)

Х: Вуд (20), Тэйт (15), Мэтьюз (15).

Д: Хардуэй (19), Грин (17), Брансон (15 + 10 передач), Буллок (15), Пауэлл (15).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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