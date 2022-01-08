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31 очко Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»

06:07
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«Милуоки» на выезде переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко.

В других матчах «Филадельфия» выиграла у «Сан-Антонио» благодаря дабл-даблу Джоэла Эмбиида, «Торонто» переиграл «Юту» (122:108). В составе «Рэпторз» трипл-даблом отметился Фред Ванвлит.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 119:100 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)

Ф: Эмбиид (31 + 12 подборов), Сет Карри (23), Харрис (23).

С: Мюррэй (27), Пелтль (17), Уокер (13).

«Торонто» — «Юта» — 122:108 (25:40, 24:22, 45:30, 28:16)

Т: Ванвлит (37 + 10 подборов + 10 передач), Ануноби (22), Сиакам (17).

Ю: Паскалл (29), Хьюз (26), Батлер (17).

«Бруклин» — «Милуоки» — 109:121 (21:29, 28:31, 31:38, 29:23)

Б: Дюрант (29), Харден (16), Клэкстон (14), Томас (14).

М: Я. Адетокунбо (31), Портис (25 + 12 подборов), Миддлтон (20).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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