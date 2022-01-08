31 очко Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»
«Милуоки» на выезде переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко.
В других матчах «Филадельфия» выиграла у «Сан-Антонио» благодаря дабл-даблу Джоэла Эмбиида, «Торонто» переиграл «Юту» (122:108). В составе «Рэпторз» трипл-даблом отметился Фред Ванвлит.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 119:100 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)
Ф: Эмбиид (31 + 12 подборов), Сет Карри (23), Харрис (23).
С: Мюррэй (27), Пелтль (17), Уокер (13).
«Торонто» — «Юта» — 122:108 (25:40, 24:22, 45:30, 28:16)
Т: Ванвлит (37 + 10 подборов + 10 передач), Ануноби (22), Сиакам (17).
Ю: Паскалл (29), Хьюз (26), Батлер (17).
«Бруклин» — «Милуоки» — 109:121 (21:29, 28:31, 31:38, 29:23)
Б: Дюрант (29), Харден (16), Клэкстон (14), Томас (14).
М: Я. Адетокунбо (31), Портис (25 + 12 подборов), Миддлтон (20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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