«Денвер» выиграл у «Сакраменто»
«Денвер» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111. «Кингз» проиграли третью встречу кряду.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 33 очка и 10 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Сакраменто» — 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)
Д: Йокич (33 + 10 подборов), Грин (18), Моррис (13), Грин (13), Хайлэнд (13).
С: Фокс (30), Лень (18 + 10 подборов), Халибертон (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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