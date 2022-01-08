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«Денвер» выиграл у «Сакраменто»

07:28
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«Денвер» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111. «Кингз» проиграли третью встречу кряду.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 33 очка и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)

Д: Йокич (33 + 10 подборов), Грин (18), Моррис (13), Грин (13), Хайлэнд (13).

С: Фокс (30), Лень (18 + 10 подборов), Халибертон (14).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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