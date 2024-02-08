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Сегодня, 10:39

Чемпион НБА Скот Поллард нуждается в пересадке сердца

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшему американскому баскетболисту Скоту Полларду требуется пересадка сердца. 6 февраля его поместили в отделение интенсивной терапии в Нэшвилле, где он будет находиться, пока не найдут донора.

Как сообщает ESPN, положение 48-летнего Полларда усложняется тем, что немногие доноры могут предоставить ему достаточно большое и мощное сердце, чтобы снабжать кровью его крупное тело — 211 см, 117 кг.

«Я останусь здесь, пока не получу сердце. Мое сердце ослабло. Врачи согласны, что это мой лучший шанс улучшить сердцебиение», — приводит ESPN текстовое сообщение Полларда.

По данным источника, проблемы с сердцем у спортсмена связаны с генетическим заболеванием, вызванным вирусом, которым он заразился в 2021 году.

Поллард был выбран на драфте 1997 года под 19 номером командой «Детройт». Большую часть своей карьеры он провел в НБА, играя за «Пистонс», «Сакраменто», «Индиану», «Кливленд» и «Бостон».

В сезоне-2007/08 стал чемпионом НБА с «Селтикс». После этого он завершил карьеру баскетболиста.

Источник: ESPN
Баскетбол
НБА
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