«Бостон» выменял центрового «Мемфиса» Тиллмана на Стивенса и два пика драфта

«Бостон» и «Мемфис» осуществили обмен.

Состав «Селтикс» пополнил центровой Ксавьер Тиллман, в «Гриззлиз» перешел легкий форвард Ламар Стивенс и два драфт-пика второго раунда.

25-летний Тиллман в этом сезоне провел за «Мемфис» 34 матча и в среднем набирал 6 очков, 4,6 подбора, 1,2 перехвата и 1 блок-шот за 20 минут игрового времени.

26-летний Стивенс в этом сезоне набирает в среднем 2,8 очка и 1,6 подбора за 6 минут игрового времени.