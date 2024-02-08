Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 17:11

«Бостон» выменял центрового «Мемфиса» Тиллмана на Стивенса и два пика драфта

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» и «Мемфис» осуществили обмен.

Состав «Селтикс» пополнил центровой Ксавьер Тиллман, в «Гриззлиз» перешел легкий форвард Ламар Стивенс и два драфт-пика второго раунда.

25-летний Тиллман в этом сезоне провел за «Мемфис» 34 матча и в среднем набирал 6 очков, 4,6 подбора, 1,2 перехвата и 1 блок-шот за 20 минут игрового времени.

26-летний Стивенс в этом сезоне набирает в среднем 2,8 очка и 1,6 подбора за 6 минут игрового времени.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Мемфис Гриззлиз
0
Читайте также
CAS признал показания Валиевой недостаточными для оправдания
Такер Карлсон и интервью Владимира Путина: где смотреть видео и когда выйдет
В Казани мужчина выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа
Wildberries рассказала о конфликте на складе в Электростали
Байден рассказал о недавней беседе с умершим канцлером ФРГ Колем
«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион НБА Скот Поллард нуждается в пересадке сердца

«Шарлотт» обменял форварда Гордона Хэйворда в «Оклахому»
Новости
RSS RSS
Все новости