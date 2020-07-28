Центровой «Клипперс» сообщил, что переболел коронавирусом

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац сообщил, что прибыл в кампус НБА в Орландо позже остальной команды в связи с тем, что болел коронавирусом.

— Сейчас я чувствую себя хорошо, — передает журналист ESPN Ом Енгмисук слова Зубаца. — Никто об этом не говорил, но я переболел коронавирусом. Я сдал положительный тест незадолго до 4 июля, болезнь проходила бессимптомно. Чувствовал себя немного уставшим 2-3 дня, но в остальном все было нормально. Меня каждый день проверяли, и я с нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к команде в Орландо. Было непросто, я не мог заниматься в зале, поддерживать форму. Конечно, пытался как-то заниматься, но это не заменит тренировок с командой и предсезонных игр. Старался, как мог, но лучше бы был с командой с самого начала.