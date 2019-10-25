Центровой «Финикса» Эйтона дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы

Центровой «Финикса» Деандре Эйтона дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы, информирует ESPN. Игрок применял диуретики. Это мочегонные средства, которые применяются в попытке скрыть присутствие допинговых препаратов в моче, поскольку они повышают количество выделяемой мочи, в связи с чем концентрация других веществ в моче снижается.

Сообщается, что профсоюз игроков планирует оспорить дисквалификацию в связи с тем, что нарушение было из-за «непреднамеренного употребления».

Дисквалификация Эйтона начнется в пятницу, 25 октября.