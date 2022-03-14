Букер жестко ответил Дэвису по поводу итогов прошлого сезона НБА

Защитник «Финикса» Дэвин Букер резко возразил форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису, который считает, что если бы не его травма, «озерники» не проиграли бы клубу из Аризоны в плей-офф прошлого сезона.

«Это смешно. Если бы у моей тети было что-то между ног — она была бы моим дядей. Слишком много «если». Посмотрите историю, каждая команда в ходе сезона сталкивается с чем-то подобным. Вместо того чтобы вести себя достойно, вы делаете подобные заявления. Это смешно» — цитирует Букера The Arizona Republic.

В сезоне-2021/22 «Финикс» занимает первую строчку в турнирной таблице. «Лейкерс» расположились на 9 месте.