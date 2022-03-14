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Сегодня, 12:48

Букер жестко ответил Дэвису по поводу итогов прошлого сезона НБА

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Защитник «Финикса» Дэвин Букер резко возразил форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису, который считает, что если бы не его травма, «озерники» не проиграли бы клубу из Аризоны в плей-офф прошлого сезона.

«Это смешно. Если бы у моей тети было что-то между ног — она была бы моим дядей. Слишком много «если». Посмотрите историю, каждая команда в ходе сезона сталкивается с чем-то подобным. Вместо того чтобы вести себя достойно, вы делаете подобные заявления. Это смешно» — цитирует Букера The Arizona Republic.

В сезоне-2021/22 «Финикс» занимает первую строчку в турнирной таблице. «Лейкерс» расположились на 9 месте.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
1

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