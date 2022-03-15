Дончич и Дюрант признаны лучшими игроками недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков прошедшей недели.

В Западной конференции лучшим стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич. В Восточной конференции звание MVP получил форвард форвард «Бруклина» Кевин Дюрант.

23-летний словенец помог «Маверикс» выиграть три матча из четырех на прошлой неделе. В среднем за игру он набирал по 30,5 очка, 11,0 подбора и 6,3 передачи.

33-летний амеирканец с «Нетс» выиграли все три матча. Его средние показатели составили — 30,7 очка, 7,7 подбора и 7,7 передачи.