Энтони Дэвис не уверен, что вернется в этом сезоне

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил свои шансы на появление в текущем сезоне.

«Настроен оптимистично. Стараюсь вернуться как можно скорее. Если как-то это измерить: мне бы хотелось сказать 100%. Но игр осталось не так много, поэтому на 100% не уверен» — циритует Дэвиса ESPN.

Дэвис выбыл 16 февраля в связи с травмой голеностопа. В сезоне-2021/22 Дэвис сыграл в 37 матчах. В них он в среднем набирал 23,1 очка и 9,7 подбора.

«Лейкерс» идут девятыми в турнирной таблице Западной конференции НБА.