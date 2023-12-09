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Сегодня, 06:14

«Бруклин» обыграл «Вашингтон». Шарп и Клэкстон оформили дабл-даблы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» разгромил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:97. «Нетс» одержали третью победу подряд.

В другой встрече «Бостон» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» — 133:123.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Вашингтон» — 124:97 (26:18, 24:29, 40:24, 34:26)

Б: Бриджес (21), Томас (17), Шарп (15 + 11 подборов), Динуидди (14), Клэкстон (13 + 15 подборов).

В: Кузма (17), Авдия (15), Джонс (14).

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 133:123 (33:32, 41:33, 35:30, 24:28)

Б: Уайт (30), Тейтум (25), Порзингис (21), Браун (17), Холидэй (16).

Н: Брансон (23), Барретт (23), Рэндл (20), Куикли (17).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Нью-Йорк Никс
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