«Оклахома» в овертайме переиграла «Голден Стэйт»

«Оклахома» выиграла у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:136 ОТ.

В других встречах «Майами» проиграл «Кливленду» (99:111), «Мемфис» на своем паркете проиграл «Миннесоте» (103:127), «Чикаго» выиграл у «Сан-Антонио» (121:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Кливленд» — 99:111 (25:17, 27:36, 23:35, 24:23)

М: Лаури (17), Ричардсон (17), Батлер (16), Калеб Мартин (15), Лав (14 + 12 подборов), Хакес (14).

К: Митчелл (27 + 13 подборов), Гарлэнд (18), Ньянг (13), Струс (11).

«Мемфис» — «Миннесота» — 103:127 (31:33, 24:27, 24:38, 24:29)

Мем: Джарен Джексон (21), Бэйн (16), Родди (13), Тиллман (12).

Мин: Таунс (24), Браун (20), Конли (19), Милтон (17), Гобер (16 + 20 подборов).

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 138:136 OT (19:28, 37:34, 33:22, 29:34, 20:18)

О: Гилджес-Александер (38), Джейлен Уильямс (28), Холмгрен (21).

Г: Карри (34), Куминга (24 + 12 подборов), Томпсон (22), Др. Грин (12 + 12 передач), Уиггинс (12), Подземски (12).

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 112:121 (33:24, 30:28, 20:35, 29:34)

С: Вембаньяма (21 + 20 подборов), К. Джонсон (20), Джонс (18), Коллинз (12).

Ч: Уайт (24), Вучевич (21 + 15 подборов), Уильямс (20), Дерозан (20), Крэйг (16).