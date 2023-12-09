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«Филадельфия» переиграла «Атланту». Эмбиид оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» переиграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:114.


НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Торонто» — 119:116 (35:22, 31:32, 24:23, 29:39)

Ш: Хэйворд (24), Бриджес (22), Розир (21 + 13 передач), Миллер (20), Ричардс (15).

Т: Барнс (31 + 10 подборов + 10 передач), Сиакам (25), Ачиува (17 + 10 подборов).

«Орландо» — «Детройт» — 123:91 (28:23, 30:21, 35:24, 30:23)

О: Ф. Вагнер (27), Банкеро (24), Энтони (16), Битадзе (13).

Д: Каннингем (2), Хэйс (16), Беркс (14).

«Филадельфия» — «Атланта» — 125:114 (35:23, 27:45, 31:24, 32:22)

Ф: Эмбиид (38 + 14 подборов), Макси (30), Мелтон (15), Харрис (13).

А: Хантер (24), Мюррэй (20), Богданович (20), Бей (16), Капела (15 + 16 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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