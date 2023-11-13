«Мемфис» на выезде обыграл «Клипперс»

«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Клипперс» со счетом 105:101.

Самым результативным на паркете стал защитник «Гриззлиз» Десмонд Бэйн, набравший 27 очков.

После этого матча «Мемфис» с двумя победами занимает последнее место в Западной конференции, «Клипперс» с тремя победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Мемфис» — 101:105 (20:33, 25:19, 23:27, 33:26)

12 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»