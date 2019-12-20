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«Бруклин» проиграл «Сан-Антонио», несмотря на 41 очко Динуидди

06:58
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«Сан-Антонио» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (118:105). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Спенсер Динуидди, набравший 41 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24)

С: Миллс (27), Олдридж (20 + 10 подборов), Уайт (13), Мюррей (13).

Б: Динуидди (41), Аллен (19 + 13 подборов), Темпл (10).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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