«Нью-Йорк» обыграл «Бруклин» и продлил победную серию

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:108. «Никс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Микэл Бриджес, набравший 36 очков.

«Нью-Йорк» с 27-17 идут на 5-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 11-й строчке — 17-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 103:108 (28:26, 21:24, 36:26, 18:32)

Б: Бриджес (36), К. Джонсон (19), Томас (14), Клэкстон (8 + 17 подборов).

Н: Брансон (30), Рэндл (30), Дивинченцо (11), Ануноби (10).