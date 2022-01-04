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«Милуоки» проиграл «Детройту», «Даллас» переиграл «Денвер»

06:59
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«Милуоки» проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:115. Разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.

В других встречах «Юта» выиграла у «Нью-Орлеана» (115:104), «Чикаго» переиграл «Орландо» (102:98), «Даллас» обыграл «Денвер» (103:89).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 104:115 (24:23, 25:29, 28:30, 27:33)

Н: Валанчюнас (25), Харт (15), Александер-Уокер (13).

Ю: Митчелл (29), Конли (22), Богданович (21).

«Милуоки» — «Детройт» — 106:115 (30:28, 34:33, 21:26, 21:28)

М: Я. Адетокунбо (31 + 10 подборов), Холидэй (29), Портис (12 + 14 подборов).

Д: Бей (34), Джексон (24), Каннингем (19).

«Чикаго» — «Орландо» — 102:98 (15:21, 30:19, 24:26, 33:32)

Ч: Дерозан (29), Лавин (27), Уайт (17).

О: Ф. Вагнер (22), Картер (21 + 10 подборов), Харрис (19).

«Даллас» — «Денвер» — 103:89 (24:20, 22:17, 23:26, 34:26)

Дал: Дончич (21 + 15 передач), Пауэлл (15), Буллок (15).

Ден: Йокич (27 + 16 подборов), Гордон (15), Бартон (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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