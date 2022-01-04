«Милуоки» проиграл «Детройту», «Даллас» переиграл «Денвер»
«Милуоки» проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:115. Разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.
В других встречах «Юта» выиграла у «Нью-Орлеана» (115:104), «Чикаго» переиграл «Орландо» (102:98), «Даллас» обыграл «Денвер» (103:89).
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 104:115 (24:23, 25:29, 28:30, 27:33)
Н: Валанчюнас (25), Харт (15), Александер-Уокер (13).
Ю: Митчелл (29), Конли (22), Богданович (21).
«Милуоки» — «Детройт» — 106:115 (30:28, 34:33, 21:26, 21:28)
М: Я. Адетокунбо (31 + 10 подборов), Холидэй (29), Портис (12 + 14 подборов).
Д: Бей (34), Джексон (24), Каннингем (19).
«Чикаго» — «Орландо» — 102:98 (15:21, 30:19, 24:26, 33:32)
Ч: Дерозан (29), Лавин (27), Уайт (17).
О: Ф. Вагнер (22), Картер (21 + 10 подборов), Харрис (19).
«Даллас» — «Денвер» — 103:89 (24:20, 22:17, 23:26, 34:26)
Дал: Дончич (21 + 15 передач), Пауэлл (15), Буллок (15).
Ден: Йокич (27 + 16 подборов), Гордон (15), Бартон (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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