Брэдли Бил является единственным игроком в НБА с запретом на обмен

Атакующий защитник Брэдли Бил в среду, 6 июля, подписал новый контракт с клубом. 29-летний амеирканец заключил с клубом пятилетний контракт на 251 миллион долларов.

Как сообщает ESPN, в контракте Била прописан запрет на обмен. Это десятый случай в истории НБА. Кроме того, на данный момент Бил является единственным действующим игроком с подобным пунктом в контракте.

Напомним, атакующий защитник был выбран под третьим номером на драфте НБА-2012. Он провел в составе «Уизардс» всю карьеру.

В прошедшем сезоне Бил сыграл в 40 матчах, в которых набирал в среднем по 23,2 очка, 6,6 передачи и 4,7 подбора.