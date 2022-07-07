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Уильямсон прокомментировал новый контракт с «Нью-Орлеаном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон прокомментировал подписание нового контракта. В день своего 22-летия баскетболист продлил соглашение до 2027 года.

«В мой прошлый День рождения я узнал о переломе стопы. Это был тяжелый год. А сейчас «Пеликанс» сделали мне такой подарок, и я не подведу их. Не могу подвести этот город, мою семью и, самое главное, не могу подвести себя. Просто спасибо», — приводит пресс-служба клуба слова Уильямсона.

Напомним, первый номер драфта-2019 не выходил на паркет в сезоне-2021/22 из-за операции на стопе.

Зайон Уильямсон. Зайон Уильямсон продлил контракт с «Нью-Орлеаном»

БК Нью-Орлеан Пеликанс
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