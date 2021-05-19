50 очкой Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон»
«Бостон» переиграл «Вашингтон» в матче плей-ин НБА (118:100).
«Селтикс» пробились в плей-офф. «Уизярдз» сыграет с «Индианой» за 8-й номер посева в плей-офф.
НБА
Плей-ин
«Бостон» — «Вашингтон» — 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)
Б: Тейтум (50), Уокер (29), Томпсон (12 + 12 подборов).
В: Бил (22), Уэстбрук (20 + 14 подборов), Смит (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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