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50 очкой Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон»

06:32

«Бостон» переиграл «Вашингтон» в матче плей-ин НБА (118:100).

«Селтикс» пробились в плей-офф. «Уизярдз» сыграет с «Индианой» за 8-й номер посева в плей-офф.

НБА

Плей-ин

«Бостон» — «Вашингтон» — 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)

Б: Тейтум (50), Уокер (29), Томпсон (12 + 12 подборов).

В: Бил (22), Уэстбрук (20 + 14 подборов), Смит (17).

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