Первый раунд плей-офф НБА стартует 22-23 мая
НБА опубликовала расписание первых матчей первого раунда плей-офф. Восемь серий стартуют 22 и 23 мая.
22 мая
«Бруклин» — «Бостон
«Милуоки» — «Майами»
«Клипперс» — «Даллас»
«Денвер» — «Портленд»
23 мая
«Филадельфия» — 8-я команда Востока
«Нью-Йорк» — «Атланта»
«Финикс» — 7-я команда Запада
«Юта» — 8-я команда Запада
Напомним, 7-е и 8-е команды в каждой конференции определятся в плей-ин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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