Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Первый раунд плей-офф НБА стартует 22-23 мая

06:57

НБА опубликовала расписание первых матчей первого раунда плей-офф. Восемь серий стартуют 22 и 23 мая.

22 мая
«Бруклин» — «Бостон
«Милуоки» — «Майами»
«Клипперс» — «Даллас»
«Денвер» — «Портленд»

23 мая
«Филадельфия» — 8-я команда Востока
«Нью-Йорк» — «Атланта»
«Финикс» — 7-я команда Запада
«Юта» — 8-я команда Запада

Напомним, 7-е и 8-е команды в каждой конференции определятся в плей-ин.

Читайте также

Джордан Ларссон рассказал, когда собирается покинуть «Спартак»
Юрист напомнила водителям о грозящих летом штрафах до 500 тыс. рублей
Грузовик насмерть задавил солдата-срочника в подмосковном Алабино — видео
Молния ударила в крест Исаакиевского собора в Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд