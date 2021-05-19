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«Индиана» обыграла «Щарлотт"в плей-ин НБА

03:52

«Индиана» переиграла «Щарлотт» в матче плей-ин НБА (144:117). Теперь «Пэйсерс» встретятся с проигравшей командой матча «Бостон» — «Вашингтон» за 8-й номер посева в плей-офф.

НБА

Плей-ин

«Индиана» — «Шарлотт» — 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)

И: Бриссетт (23), Макдермотт (21), Макконнелл (17).

Ш: Бриджес (23), Зеллер (17), Розир (16), Болл (14).

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