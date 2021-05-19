«Индиана» обыграла «Щарлотт"в плей-ин НБА
«Индиана» переиграла «Щарлотт» в матче плей-ин НБА (144:117). Теперь «Пэйсерс» встретятся с проигравшей командой матча «Бостон» — «Вашингтон» за 8-й номер посева в плей-офф.
НБА
Плей-ин
«Индиана» — «Шарлотт» — 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)
И: Бриссетт (23), Макдермотт (21), Макконнелл (17).
Ш: Бриджес (23), Зеллер (17), Розир (16), Болл (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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