«Бостон» победил «Торонто», «Орландо» проиграл «Бруклину»

«Бостон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:102. «Селтикс» одержали вторую победу подряд.

В другой встрече «Бруклин» дома обыграл «Орландо» — 101:84. Форвард «Нетс» Микэл Бриджес набрал 22 очка и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 121:102 (34:16, 34:24, 27:33, 26:29)

Б: Хаузер (26), Притчард (22), Тейтум (21), Уайт (12 + 10 передач).

Т: Сиакам (19), Ачиува (16), Ванвлит (12).

«Бруклин» — «Орландо» — 101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22)

Б: Бриджес (22), К. Джонсон (18), Клэкстон (14 + 15 подборов), Карри (13).

О: Энтони (14), Ф. Вагнер (12), Битадзе (12 + 15 подборов).