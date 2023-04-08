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«Атланта» проиграла «Филадельфии». Янг оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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7 апреля. «Атланта» — «Филадельфия» — 131:136 OT.
Фото USA Today Sports

«Атланта» в овертайме проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:136 ОТ. «Сиксерс» прервали трехматчевую победную серию «Хокс».

В других встречах «Нью-Орлеан» победил «Нью-Йорк» (113:105), «Милуоки» проиграл «Мемфису» (114:137).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Филадельфия» — 131:136 OT (31:32, 32:21, 27:33, 29:33, 12:17)

А: Янг (27 + 20 передач, Мюррэй (19), Коллинз (19), Хантер (14).

Ф: Макдэниэлс (24 + 11 подборов), Ньянг (24), Хауз (22), Спрингер (19), Милтон (15 + 16 передач).

«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 113:105 (27:30, 33:30, 23:23, 30:22)

НО: Мерфи (31), Макколлум (23), Ингрэм (18), Джонс (15).

НЙ: Барретт (28), Куикли (24), Граймс (14).

«Милуоки» — «Мемфис» — 114:137 (31:36, 41:35, 15:37, 27:29)

Мил: Уиггинтон (25 + 11 передач), Краудер (24), Драгич (14).

Мем: Джарен Джексон (36), Кеннард (19), Бэйн (16).

БК Атланта Хокс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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