«Бостон» обыграл «Орландо», Банкеро оформил дабл-дабл

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Орландо» со счетом 114:97.

Самым результативным на паркете стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, набравший 36 очков и сделавший 10 подборов. У «Селтикс» защитник Джейлен Браун набрал 31 очко.

После этого матча «Бостон» с 20 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Орландо» с 16 победами — на четвертой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Орландо» — 114:97 (27:31, 34:19, 22:24, 31:23)

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 110:146 (20:33, 31:28, 27:44, 32:41)

17 декабря