Карри прервал рекордную серию из 268 матчей НБА с трехочковыми попаданиями

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прервал серию из 268 матчей регулярного чемпионата НБА с реализованными трехочковыми бросками.

В матче против «Портленда» (118:114) баскетболист сделал восемь бросков из-за дуги и не смог реализовать ни один из них. Рекордная серия началась 1 декабря 2018 года. Всего за 31 минуту на паркете защитник набрал семь очков.

Теперь самая продолжительная действующая серия принадлежит разыгрывающему «Милуоки Бакс» Дэмиану Лилларду — 102 игры.