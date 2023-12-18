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Сегодня, 10:29

Карри прервал рекордную серию из 268 матчей НБА с трехочковыми попаданиями

Виктория Кравченко
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Стефен Карри.
Фото USA Today Sports

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прервал серию из 268 матчей регулярного чемпионата НБА с реализованными трехочковыми бросками.

В матче против «Портленда» (118:114) баскетболист сделал восемь бросков из-за дуги и не смог реализовать ни один из них. Рекордная серия началась 1 декабря 2018 года. Всего за 31 минуту на паркете защитник набрал семь очков.

Теперь самая продолжительная действующая серия принадлежит разыгрывающему «Милуоки Бакс» Дэмиану Лилларду — 102 игры.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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