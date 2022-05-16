«Бостон» в седьмом матче серии обыграл «Милуоки» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

«Бостон» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Милуоки» со счетом 109:81.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Грант Уильямс, набравший 27 очков. У форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо набрал 25 очков и сделал 20 подборов.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Бостона». «Селтикс» в полуфинале плей-офф встретится с «Майами».

НБА

Плей-офф. 1/4 финала

«Бостон» — «Милуоки» — 109:81 (20:26, 28:17, 31:21, 30:17)

15 мая. Бостон. «TD Garden»

Счет в серии 4-3