«Даллас» победил «Финикс» в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф НБА

«Даллас» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Финикс» со счетом 123:90.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Далласа». Команда вышла в полуфинал плей-офф НБА, где встретится с «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф. 1/4 финала

«Финикс» — «Даллас» — 90:123 (17:27, 10:30, 23:35, 40:31)

16 мая. Финикс. «Footprint Center»

Счет в серии 3-4.