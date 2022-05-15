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Сегодня, 12:59

Док Риверс останется на посту главного тренера «Филадельфии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Филадельфии» не планирует встречаться с главным тренером Доком Риверсом для обсуждения дальнейших действий. Клуб твердо намерен оставить Риверса на его посту, сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Ранее появлялась инфомрация, что «Сиксерс» встретятся с Риверсом, чтобы убедиться, что их планы на будущее совпадают.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что хочет продолжить сотрудничество с тренером.

Контракт 60-летнего Риверса с клубом гарантирован еще на три года (8 миллионов долларов за сезон).

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Док Риверс
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