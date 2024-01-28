«Милуоки» разгромил «Нью-Орлеан», Адетокунбо набрал 30 очков

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«Милуоки» дома разгромил «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:117.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков.

«Милуоки» занимает второе место в таблице Восточной конференции НБА, «Нью-Орлеан» идет на седьмой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 141:117 (36:32, 39:31, 37:24, 29:30)

М: Адетокунбо (30 + 12 подборов), Лиллард (26), Лопес (24)

Н: Ингрэм (26), Уильямсон (23), Валанчюнас (13 + 10 подборов)

28 января. Милуоки. «Fiserv Forum»