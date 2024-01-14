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Сегодня, 06:29

«Бостон» обыграл «Хьюстон» и одержал 19-ю победу подряд на своей площадке в сезоне НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бостон» домы победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 145:113.

самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 32 очка.

Эта победа стала 19-й для «Бостона» на своей площадке в текущем сезоне НБА. Команда ни разу не проигрывали в домашних встречах.

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции. «Хьюстон» находится на девятой строчке «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Хьюстон» — 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27)

«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 94:106 (27:25, 30:28, 15:30, 22:23)

«Атланта» — «Вашингтон» — 99:127 (25:30, 22:28, 24:41, 28:28)

«Милуоки» — «Голден Стэйт» — 129:118 (33:24, 21:32, 29:25, 46:37)

«Оклахома» — «Орландо» — 112:100 (23:21, 26:19, 37:33, 26:27)

14 января.

Источник: Таблица НБА
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Хьюстон Рокетс
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