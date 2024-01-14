«Чикаго» на выезде победил «Сан-Антонио» в матче НБА
«Сан-Антонио» дома проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:122.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Сперс» Тре Джонс, набравший 30 очков.
«Сан-Антонио» занимает последнее, 15-е место на «Западе». «Чикаго» находится на девятой строчке «Востока».
НБА. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 108:118 (20:29, 34:20, 27:39, 27:30)
«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 116:122 (23:35, 32:28, 39:31, 22:28)
14 января.
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