«Милуоки» победил «Шарлотт». Адетокунбо оформил дабл-дабл
«Милуоки» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:85. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.
В других встречах «Чикаго» дома проиграл «Детройту» (95:105), «Милуоки» обыграл «Шарлотт» (123:85).
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 114:105 (29:21, 29:22, 27:24, 29:38)
М: Эдвардс (34), Рид (22), Конли (16), Гобер (13 + 17 подборов).
С: Васселл (21), К. Джонсон (20), Вембаньяма (17 + 13 подборов).
«Чикаго» — «Детройт» — 95:105 (29:22, 26:28, 22:29, 18:26)
Ч: Дерозан (25), Вучевич (25 + 10 подборов), Уайт (10 + 6 передач), Досунму (8 + 6 передач), Карузо (4 + 5 перехватов) — старт; Драммонд (20 + 11 подборов), Терри (3), Картер (0), Тэйлор (0).
Д: Каннингем (26), Фонтеккьо (17), Айви (15), Дюрен (14 + 10).
«Милуоки» — «Шарлотт» — 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36)
М: Я. Адетокунбо (24), Лиллард (23), Портис (21).
Ш: Бриджес (17), Мэнн (16), Миллер (14), Бертанс (12).