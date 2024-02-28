Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:48

«Милуоки» победил «Шарлотт». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Милуоки» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:85. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

В других встречах «Чикаго» дома проиграл «Детройту» (95:105), «Милуоки» обыграл «Шарлотт» (123:85).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 114:105 (29:21, 29:22, 27:24, 29:38)

М: Эдвардс (34), Рид (22), Конли (16), Гобер (13 + 17 подборов).

С: Васселл (21), К. Джонсон (20), Вембаньяма (17 + 13 подборов).

«Чикаго» — «Детройт» — 95:105 (29:22, 26:28, 22:29, 18:26)

Ч: Дерозан (25), Вучевич (25 + 10 подборов), Уайт (10 + 6 передач), Досунму (8 + 6 передач), Карузо (4 + 5 перехватов) — старт; Драммонд (20 + 11 подборов), Терри (3), Картер (0), Тэйлор (0).

Д: Каннингем (26), Фонтеккьо (17), Айви (15), Дюрен (14 + 10).

«Милуоки» — «Шарлотт» — 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36)

М: Я. Адетокунбо (24), Лиллард (23), Портис (21).

Ш: Бриджес (17), Мэнн (16), Миллер (14), Бертанс (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
Объекты Олимпиады: какие арены и стадионы примут соревнования Игр-2024
«Детройт» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ
СК РФ возбудил почти 1,5 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов России
Посол Мирошник предложил признать террористическими организациями ГУР, СБУ и ВСУ
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Американский боксер Севейдж захотел получить российское гражданство
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» одержал победу над «Филадельфией». Тейтум и Порзингис оформили дабл-даблы
Новости
RSS RSS
Все новости