Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Болельщики «Лейкерс» празднуют чемпионство возле домашней арены

07:55
Теги:

Болельщики «Лейкерс» собрались у Staples Centre — домашней арены команды. Они отмечают завоевание чемпионского титула. В финальной серии клуб из Лос-Анджелеса победил «Майами» (4-2).

Видео опубликовано в Twitter SLAM. На нем видно, что люди собрались у Staples Centre, несмотря на пандемию коронавируса, и отмечают победу команды. Слышны скандирования «Коби, Коби» в память о легенде клуба Коби Брайанте, который трагически погиб в начале 2020 года.

Напомним, MVP финала был признан Леброн Джеймс.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир