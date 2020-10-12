Болельщики «Лейкерс» празднуют чемпионство возле домашней арены

Болельщики «Лейкерс» собрались у Staples Centre — домашней арены команды. Они отмечают завоевание чемпионского титула. В финальной серии клуб из Лос-Анджелеса победил «Майами» (4-2).

«KOBE. KOBE. KOBE.»



STAPLES Center is the place to be rn. pic.twitter.com/BCRHxMHgDy — SLAM (@SLAMonline) October 12, 2020

Видео опубликовано в Twitter SLAM. На нем видно, что люди собрались у Staples Centre, несмотря на пандемию коронавируса, и отмечают победу команды. Слышны скандирования «Коби, Коби» в память о легенде клуба Коби Брайанте, который трагически погиб в начале 2020 года.

Напомним, MVP финала был признан Леброн Джеймс.