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Болельщик обсыпал Уэстбрука попкорном. Видео

07:39
Расселл Уэстбрук. Фото Twitter
Расселл Уэстбрук. Фото Twitter
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Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук получил травму лодыжки во втором матче первого раунда плей-офф НБА с «Филадельфией» (95:120, 0-2). По пути в раздевалку один из болельщиков высыпал на игрока попкорн, чем вывел спортсмена из себя. В ситуации пришлось вмешаться сотрудникам арены. Фаната попросили покинуть трибуны из-за этого инцидента.

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