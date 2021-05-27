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47 очков Моранта не спасли «Мемфис» от поражения в матче с «Ютой»

07:58
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«Юта» обыграла «Мемфис» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (141:129). Счет в серии стал равный — 1-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Гризлис» Джа Морант, набравший 47 очков.

Следующая игра состоится 30 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Юта» — «Мемфис» — 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)

Ю: Митчелл (25), Гобер (21 + 13 подборов), Конли (20 + 15 передач).

М: Морант (47), Брукс (23), Валанчюнас (18).

Счет в серии: 1-1.

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