47 очков Моранта не спасли «Мемфис» от поражения в матче с «Ютой»
«Юта» обыграла «Мемфис» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (141:129). Счет в серии стал равный — 1-1.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Гризлис» Джа Морант, набравший 47 очков.
Следующая игра состоится 30 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Юта» — «Мемфис» — 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)
Ю: Митчелл (25), Гобер (21 + 13 подборов), Конли (20 + 15 передач).
М: Морант (47), Брукс (23), Валанчюнас (18).
Счет в серии: 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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