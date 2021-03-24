Аарон Гордон подтвердил, что попросил «Орландо» об обмене

Форвард «Ордандо» Аарон Гордон подтвердил, что попросил клуб об обмене в другую команду, и надеется, что его обменяют до дедлайна.

«Временами я просто выражал свое разочарование руководству. Разочарование по поводу поражений, травм, того, как мы играем, и того, сколько поражений мы потерпели за эти годы. Так что дело в моем разочаровании, которое, я бы сказал, переполняет меняи. Думаю, что многие разделяют это чувство со мной», — сказал Гордон ESPN.

Как сообщает The Athletic, приоритетами Гордона являются возможность побеждать и выступление на большом рынке, которое позволило бы баскетболисту повысить свою популярность и привлекательность в глазах спонсоров.

Гордон играет за «Мэджик» с самого начала профессиональной карьеры в 2014 году.