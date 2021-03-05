Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Блэйк Гриффин договорился с «Детройтом» о выкупе контракта

20:30
Теги:

Шестикратный участник Матча звезд НБА, форвард «Детройта» Блэйк Гриффин договорился с клубом о выкупе контракта, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По информации журналиста, «Детройту» не удалось обменять 31-летнего форварда из-за его контракта, по которому он должен был получить 75,6 миллиона долларов за нынешний и следующий сезон. Баскетболистом интересуются несколько претендентов на чемпионство.

Гриффин перешел в «Детройт» в январе 2018 года из «Лос-Анджелес Клипперс». Форвард признавался новичком года в 2011.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир