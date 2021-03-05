Блэйк Гриффин договорился с «Детройтом» о выкупе контракта

Шестикратный участник Матча звезд НБА, форвард «Детройта» Блэйк Гриффин договорился с клубом о выкупе контракта, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Griffin has interest from many of the NBA's top playoff contenders and is expected to make a decision on his next team after conversations with prospective teams in the near future, sources said. https://t.co/8Qpbbp4ggE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 5, 2021

По информации журналиста, «Детройту» не удалось обменять 31-летнего форварда из-за его контракта, по которому он должен был получить 75,6 миллиона долларов за нынешний и следующий сезон. Баскетболистом интересуются несколько претендентов на чемпионство.

Гриффин перешел в «Детройт» в январе 2018 года из «Лос-Анджелес Клипперс». Форвард признавался новичком года в 2011.