Майк Джеймс может перейти в «Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» просмотрели свободных агентов разыгрывающих Айзею Томаса, Дэррена Коллисона и Майка Джеймса, сообщает Yahoo Sports.
У «Лейкерс» есть 12 игроков на гарантированных контрактах. Клуб собирается подписать двух баскетболистов и оставить одно место в заявке свободным. Вероятно, «Лос-Анджелес» отчислит форварда Джареда Дадли.
Во второй части минувшего сезона 31-летний Джеймс в составе «Бруклина» провел тринадцать матчей, в которых в среднем набирал 7,7 очков, 2,5 подбора и 4,2 ассиста, после чего клуб не сделал игроку квалификационное предложение летом. Права на баскетболиста принадлежат ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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