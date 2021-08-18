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Майк Джеймс может перейти в «Лейкерс»

22:07
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«Лос-Анджелес Лейкерс» просмотрели свободных агентов разыгрывающих Айзею Томаса, Дэррена Коллисона и Майка Джеймса, сообщает Yahoo Sports.

У «Лейкерс» есть 12 игроков на гарантированных контрактах. Клуб собирается подписать двух баскетболистов и оставить одно место в заявке свободным. Вероятно, «Лос-Анджелес» отчислит форварда Джареда Дадли.

Во второй части минувшего сезона 31-летний Джеймс в составе «Бруклина» провел тринадцать матчей, в которых в среднем набирал 7,7 очков, 2,5 подбора и 4,2 ассиста, после чего клуб не сделал игроку квалификационное предложение летом. Права на баскетболиста принадлежат ЦСКА.

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Иван Шитик все материалы автора

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