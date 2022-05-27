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Сегодня, 02:28

Бен Симмонс должен успеть восстановиться к тренировочному лагерю

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс успешно восстанавливается, сообщил в Twitter инсайдер New York Post Брайан Льюис. 5 мая игроку была сделана операция на спине. Он должен успеть восстановиться к тренировочному лагерю.

Ранее появилась информация, что Симмонс может сменить «Бруклин» на «Атланту», которая заинтересована в игроке. «Хокс» хотели подписать его перед дедлайном, но сделка не состоялась.

Напомним, Симмонс в феврале 2022 года перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». Однако в этом сезоне он не играл: сначала из-за психологических проблема, а затем у него выявили грыжу межпозвоночного диска.

БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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