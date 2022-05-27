Уильямсон получил разрешение играть без ограничений

«Нью-Орлеан» объявил на официальном сайте, что форвард Зайон Уиьялмсон получил от врачей разрешение возобновить игры и тренировки без каких-либо ограничений.

По итогам последнего обследования выяснилось, что у игрока успешно восстановилась пятая плюсневая кость правой стопы. В этом сезоне игрок не выходил на паркет из-за курса реабилитации после перелома.

Напомним, «Пеликанс» пробились в плей-офф, но проиграли «Финиксу» в первом раунде — 2-4. Тренерский штаб решил не задействовать в играх Уильямсона, чтобы не рисковать здоровьем игрока.