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Сегодня, 01:56

Уильямсон получил разрешение играть без ограничений

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» объявил на официальном сайте, что форвард Зайон Уиьялмсон получил от врачей разрешение возобновить игры и тренировки без каких-либо ограничений.

По итогам последнего обследования выяснилось, что у игрока успешно восстановилась пятая плюсневая кость правой стопы. В этом сезоне игрок не выходил на паркет из-за курса реабилитации после перелома.

Напомним, «Пеликанс» пробились в плей-офф, но проиграли «Финиксу» в первом раунде — 2-4. Тренерский штаб решил не задействовать в играх Уильямсона, чтобы не рисковать здоровьем игрока.

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